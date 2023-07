Keine Einbildung: Darum dauert die letzte Minute in der Waschmaschine oft länger

Noch eben auf die Wäsche warten – und dann schnell aus dem Haus. Wer dabei auf die Zeitanzeige seiner Waschmaschine vertraut, wird nicht selten auf eine Geduldsprobe gestellt. Denn die angeblich letzte Minute des Waschgangs zieht sich bei vielen Geräten in die Länge. Alles Einbildung? Wie das Verbraucherportal MyHomebook berichtet, gibt es tatsächlich verschiedene Faktoren, die das Phänomen hervorrufen. Und oft ist der Nutzer oder die Nutzerin selbst Schuld.

Erster Grund: Zu viel Waschmittel verwendet

Die Dauer des Waschgangs wird auch von der Menge des verwendeten Waschmittels beeinflusst. Wer zu viel davon nutzt, verursacht einen Überschuss von Schaum in der Trommel. Ist dann am Ende des Waschgangs noch Schaum in der Trommel, wartet die Maschine bis er zusammenfällt und spült dann mit Wasser nach. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis kein Schaum mehr da ist.

Zweiter Grund: Zu großes Textil in der Trommel

Wer seine Waschmaschine mit Unwuchten überfordert, muss im Anschluss oft Geduld beweisen. Denn ist die Trommel mit einem besonders großen Wäschestück beladen, kann sich die letzte Minute des Waschgangs ebenfalls in die Länge ziehen. Das liegt daran, dass bei einem übergroßen Teil die Wäsche nicht wie üblich beim Schleudern in einem regelmäßigen Ring an den Rand gedrängt werden kann. Die Folge: Das Gerät bricht das Schleudern ab und dreht sich rückwärts, um Schäden zu vermeiden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das kann dem Bericht zufolge insbesondere passieren, wenn sich ansonsten nur wenige oder gar keine anderen Textilien in der Waschmaschine befinden. Besser ist es also, große und kleine Stücke zusammen zu waschen.

Drittens: Wassertemperatur und Druck

Weniger leicht vom Anwender beeinflussen lassen sich Verzögerungen im Waschgang durch Probleme mit dem Wasserdruck und der Temperatur. Mangelt es am Wasserdruck, dauert das Befüllen der Maschine länger – ist es zu kalt, zieht sich das Erhitzen in die Länge.