Keine Fotos während Films erlaubt - Mitarbeiter angegriffen

Oranienburg -Ein 19 Jahre alter Kinomitarbeiter ist in Oranienburg von einem Besucher angegriffen worden, nachdem er diesen wegen Bildaufnahmen während der Vorstellung angesprochen hatte. Der Mitarbeiter beobachtete den 31-Jährigen demnach dabei, wie er am Freitag im Filmpalast Oranienburg Aufnahmen machte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Mitarbeiter ihn nach dem Film darauf ansprach, soll der Verdächtige den 19-Jährigen angegriffen und leicht verletzt haben.