Der Keller eines Wohnhauses in der Severingstraße stand in der Nacht in Flammen. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Ein Feuer ist in der Nacht zu Freitag in einem Keller in Berlin-Gropiusstadt ausgebrochen. Nach ersten Informationen von vor Ort wurde die Berliner Feuerwehr gegen 1.40 Uhr zu dem Brand in dem 13-geschossigen Wohnhaus in der Severingstraße alarmiert. Dort brannte es den Angaben zufolge auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern. Der Besatzung gelang es schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Die Feuerwehr im Einsatz. Morris Pudwell

Zwei Menschen wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Insgesamt waren laut einem Sprecher der Feuerwehr 50 Einsatzkräfte vor Ort. Das Gebäude musste im Anschluss an die Löscharbeiten entlüftet werden. Bei dem Brand wurde zudem eine Frischwasserleitung beschädigt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei hat den Angaben zufolge noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. (mit dpa)