Kellerbrand in Berlin-Friedrichsfelde In Berlin-Friedrichsfelde hat es in der Nacht zu Dienstag in vier Kellerabteilen eines zehngeschossigen Hauses gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie ein Feue... dpa

Berlin -In Berlin-Friedrichsfelde hat es in der Nacht zu Dienstag in vier Kellerabteilen eines zehngeschossigen Hauses gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen sagte. Etwa 55 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen auf einer Fläche von etwa dreißig Quadratmetern zu löschen. Die Polizei ermittle nun die Brandursache.