Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Drei Leichtverletzte

Hennigsdorf -Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) hat es gebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Feuerwehr kurz vor Mitternacht wegen eines Feuers in dem Wohnblock alarmiert. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt werden konnten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache waren zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.