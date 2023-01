Kellerbrand in Neukölln: Feuerwehr rettet Hausbewohner aus giftigem Rauch

Am Freitagabend brannte es im Keller eines Wohnhauses in Neukölln. Bewohner wurden über eine Drehleiter und mit Fluchthauben aus dem verrauchten Haus gerettet, darunter auch Kinder.

Die Berliner Feuerwehr hat am Freitagabend mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Neukölln aus giftigem Rauch gerettet, darunter auch Kinder. Ersten Erkenntnissen nach war gegen 21 Uhr in dem Keller des Hauses in der Teupitzer Straße auf rund 30 Quadratmetern ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch breitete sich schnell im Wohnhaus aus.

Die Brandbekämpfer fanden zahlreiche Bewohner hilfesuchend an Fenstern vor. Sieben wurden über eine Drehleiter gerettet, weitere mittels Fluchthauben über das Treppenhaus. Ob es Verletzte gibt, war am Samstagmorgen noch unklar.

Auch über eine Drehleiter wurden Bewohner gerettet. Morris Pudwell

Die Feuerwehr war mit fast 50 Einsatzkräften vor Ort, der Brand wurde gelöscht. Die Brandursache steht noch nicht fest.