Kellerverschläge in Brand: Ein Mensch im Krankenhaus

Berlin -Ein Brand in Kellerverschlägen hat in einem Hochhaus in Berlin-Kreuzberg zu starker Rauchentwicklung geführt. Ein Mensch sei am frühen Donnerstagmorgen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte hätten mehrere Menschen in Sicherheit gebracht, in acht Fällen seien dabei sogenannte Fluchthauben zum Schutz vor Rauch eingesetzt worden.