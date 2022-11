Kelly Family startet Weihnachtstournee in Krefeld Die Kelly Family feiert Weihnachten - und Tausende feiern mit. Geschenke gibt es auch: Als Festgabe erscheint in der kommenden Woche eine Weihnachts-EP mit z... dpa

Die Kelly Family versetzt Krefeld in Weihnachtsstimmung. Malte Krudewig/dpa

Krefeld -Die Kelly Family hat ihre Weihnachtstournee gestartet. Insgesamt sind 27 Konzerte geplant. Die Bandmitglieder kamen am Freitagabend in Krefeld nach fast dreijähriger Tourneepause zurück auf die Bühne und begrüßten rund 5000 Zuschauer. Die Tournee soll am 29. Dezember in Frankfurt/Main enden.