Kelsey Grammer über die geplante „Frasier“-Neuauflage Von 1984 bis 1993 zeigte NBC die Serie „Cheers“ mit Kelsey Grammer als Dr. Frasier Crane. Der Hauptdarsteller bleibt, doch sonst wird vieles anders. dpa

ARCHIV - Kelsey Grammer kehrt auf den Bildschirm zurück. Paul Buck/EPA/dpa

Los Angeles -Die Neuauflage der Sitcom „Frasier“ soll nach jahrelangen Planungen bald in Produktion gehen. „Wir beginnen im Februar mit den Proben“, sagte der Hauptdarsteller Kelsey Grammer (67) in einem Interview des Magazins „People“, das am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde.