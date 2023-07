Der im November gestohlene keltische Goldschatz aus dem bayerischen Manching ist offenbar teilweise eingeschmolzen worden. Ein Vertreter des bayerischen Landeskriminalamts sagte am Donnerstag in München, dass 18 Goldklumpen gefunden worden seien. Es sei davon auszugehen, dass möglicherweise jeweils vier Goldmünzen aus dem Schatz zusammengeschmolzen worden seien.

Jedenfalls ein Teil des Schatzes sei offenbar von den Tatverdächtigen „mit brachialer Gewalt zerstört“ worden – womöglich um ihn besser verkaufen zu können, sagte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Bayerns Staatsminister für Wissenschaft, Markus Blume (CSU), zufolge sind etwa 70 Münzen unwiederbringlich zerstört.

Goldschatz-Diebstahl in Manching: Vier Deutsche verdächtig

Rund acht Monate nach dem Diebstahl sitzen vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Gegen die vier Männer seien die Haftbefehle des Amtsgerichtes Ingolstadt am Mittwoch in Kraft gesetzt worden, teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Donnerstag in München mit.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die vier Verdächtigen wurden im Großraum Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um Deutsche im Alter von 42 bis 50 Jahren ohne Migrationshintergrund. Die gestohlenen Goldmünzen von Manching sind der größte keltische Goldfund des 20. Jahrhunderts. Die Münzen können etwa auf das Jahr 100 vor Christus datiert werden.