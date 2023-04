Kentucky: 23-Jähriger erschießt vier Menschen in US-Bank Ein 23 Jahre alter Schütze eröffnet das Feuer und tötet vier Menschen. Er filmt seine Tat und überträgt sie ins Internet. An dem Tatort ist er kein Unbekannter. dpa

HANDOUT - Polizisten in der Nähe des Tatorts: Bei einer Schusswaffenattacke im US-Bundesstaat Kentucky sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Sullivan/AP/dpa Terrance A. Sullivan/Terrance A.

Louisville/Washington -In einer Bank im US-Bundesstaat Kentucky hat ein 23 Jahre alter Mann mit einem Gewehr um sich geschossen, vier Menschen getötet und neun Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, starb der Schütze nach einem Schusswechsel mit der Polizei am Tatort. Der Mann war den Angaben zufolge bei der Bank in Louisville beschäftigt gewesen.