Berlin homophob? Hape Kerkeling bereut Umzug nach Köln nicht

In der Sendung „Maybrit Illner“ im ZDF äußerte Hape Kerkeling am Donnerstagabend Zweifel darüber, ob seine berühmte Figur Horst Schlämmer in der heutigen Zeit überhaupt noch akzeptiert werden würde.

Den Menschen könnte heute beim Charakterkonzept von Horst Schlämmer „das Lachen im Halse stecken bleiben“, sagte Kerkeling. Die Zeitungsreporter-Figur Horst Schlämmer, bekannt für seinen Überbiss und Schnappatmung, gilt für ihn als „Prototyp weißer alter Mann“.

Während der Talkrunde mit dem Thema „Freiheit nur für meine Meinung“ betonte Kerkeling, dass es seiner Meinung nach weiterhin möglich sein sollte, dass ein heterosexueller Schauspieler einen homosexuellen Charakter spielt oder ein Mann eine Frau verkörpert. Dies sei schließlich Teil des Berufs eines Schauspielers, erklärt Kerkeling. Er ist der Meinung, dass Schauspieler auch Rollen spielen sollten, die nicht ihrem eigenen Leben entsprechen.

Hape Kerkeling Atmosphäre in Berlin „deutlich homophober geworden“

Er äußerte auch seine Bedenken über die Entwicklung in der Darstellung von in Deutschland lebenden Ausländern, da diese mittlerweile nur noch akzentlos dargestellt werden dürften, um Diskriminierungsvorwürfen zu entgehen. Kerkeling sagte, dass diese Einschränkungen auf Kosten der Kunst gehen könnten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Des Weiteren berichtete der Komiker, dass er gemeinsam mit seinem Mann von Berlin nach Köln gezogen sei. Die Atmosphäre in Berlin sei „deutlich homophober geworden“, so Kerkeling und „dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, Berlin schweren Herzens zu verlassen und nach Köln zurückzugehen, was wir auch bisher nicht bereut haben.“

Kerkelings Aussagen haben in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Besonders im konservativen Milieu äußerten sich User empört über Kerkelings Aussagen. Blogger Roland Thychy beschwert sich etwa über „woken Irrsinn“ und fragt polemisch: „Worüber dürfen wir noch lachen?“

Worüber dürfen wir noch reden und lachen, Hape Kerkeling? ? Entlarvend, dass sich #maybrittillner damit beschäftigt. Und dann im Chaos ihres kompletten woken Irrsinns endet - Männer sind IMMER schuldig. https://t.co/azwSdMpv7S — Roland Tichy (@RolandTichy) July 21, 2023

Andere lobten Kerkeling für seine Offenheit: „Dass Hape Kerkeling gerade bei Maybrit Illener sagt, dass er mit seinem Partner von Berlin nach Köln umgezogen ist, weil die Homophobie in B. spürbarer geworden sei, hat mich erschrocken“, schreibt der Grunen-Rechtsanwalt Peter Heilrath, der angesichts Kerkelings Äußerungen die „empfundene Toleranz“ der eigenen Blase hinterfragt.

Hape Kerkeling scheint mit seinen Äußerungen diese „Blase“ im Vorfeld des Berliner CSD am morgigen Samstag zum Nachdenken gebracht zu haben.