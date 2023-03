KI-Bild-Schöpfer erklärt: So kam es zum Papst-Fakefoto

Vor wenigen Tagen ging ein Bild von Papst Franziskus in einer Puffer-Jacke viral. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein KI-Bild handelt – also eine Fälschung, die mithilfe des Programms Midjourney erstellt worden war. Nun hat sich Schöpfer Pablo bei BuzzFeed News gemeldet und erklärt, wie das Bild zustande kam. Seinen Nachnamen möchte er nicht preisgeben. Aus Angst vor Problemen wolle er lieber anonym bleiben.

Der Bauarbeiter aus Chicago gab an, dass die Idee vergangene Woche während eines Trips auf Pilzen entstanden sei, ein Foto vom Papst in stylischer Jacke zu gestalten. Normalerweise versuche er, „lustige Sachen oder trippige Kunst, psychedelische Dinge zu machen“, erzählt der 31-Jährige. Ihm sei plötzlich in den Sinn gekommen, Papst Franziskus in einer Balenciaga-Jacke zu kreieren, „der auf den Straßen Roms flaniert“.

Am Freitagnachmittag soll Pablo dann die Idee umgesetzt haben. Als er das vollendete Foto sah, teilte er es mit einer Facebook-Gruppe und auf Reddit: „Ich dachte, sie wären perfekt.“ Anschließend sei er geschockt gewesen, als er merkte, dass die Bilder viral gingen.

KI-Bild von Papst Franziskus: Dahinter steckt eine traurige Geschichte

Hinter dem Gag verbirgt sich jedoch eine traurige Geschichte: Der Bruder des „Künstlers“ starb im November vergangenen Jahres. Kurz darauf soll Pablo angefangen haben, das KI-Programm Midjourney zu nutzen. „Ich habe mich einfach mit der Trauer auseinandergesetzt und Bilder von meinem Bruder gemacht“, erzählt er.

AI-generated image of Pope Francis goes viral on social media. pic.twitter.com/ebfLK4F850 — Pop Base (@PopBase) March 25, 2023

Pablo wuchs in einer katholischen Familie auf, soll aber laut eigenen Aussagen nicht mehr gläubig sein. Einen Groll gegen den Pontifex hege er nicht. Vielmehr sei der Grund für die KI-Bilder die Annahme gewesen, dass sie lustig sein könnten, so der Chicagoer.

Papst Franziskus in Puffer-Jacke: KI-Bild sorgt für Furore

Das Bild sorgte jedoch auch für Kritik, woraufhin der 31-Jährige bei Reddit gesperrt wurde. „Ich dachte mir schon, dass ich eine Gegenreaktion erhalten würde“, so Pablo. Er habe nur nicht mit „so einem großen Umfang“ gerechnet. Zudem sei es „definitiv beängstigend“ gewesen, dass Menschen die Fotos für echt hielten, ohne es zu hinterfragen.

Der Schöpfer des Bildes weiß angeblich, wie es ist, auf Fake-Fotos abgebildet zu sein. Er selbst sei bereits Opfer einer Fälschung geworden. Demnach habe Pablo sich selbst in Postings gesehen, in denen er die katholische Kirche dafür kritisierte, dass sie zu viel Geld verschwenden würde.

Muy buena la nueva campaña de Adidas pic.twitter.com/ATKGB5z0in — guaschetti (@guaschetti) March 25, 2023

Nach diesem Fall habe er realisiert, dass hinter KI-generierten Bildern auch eine Gefahr stecke. Die Situation werde definitiv „noch ernst“, wenn keine Gesetze eingeführt würden, um das zu regulieren, so Pablo.