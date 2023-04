Der Berliner Künstler Boris Eldagsen hat mit einem durch künstliche Intelligenz (KI) erzeugten Foto einen der wichtigsten Fotografiepreise der Welt gewonnen – und prompt abgelehnt. Am vergangenen Freitag sollte der Fotograf bei einer Preisverleihung in London mit dem angesehenen Sony World Photography Award in der Kategorie „Kreativ“ geehrt werden. Doch wie sich herausstellte – und der Künstler selbst bereits im Vorfeld auf seiner Website offenlegte – war das angebliche Foto am Computer entstanden.

„Pseudomnensia“ (etwa: falsche Erinnerung) heißt die vermeintliche Schwarz-Weiß-Aufnahme zweier melancholisch an der Kamera vorbeischauender Frauen. Die nostalgische, an Familienfotos der 1940er-Jahre erinnernde, Bildsprache täuscht dabei über den weitaus moderneren Herstellungsprozess hinweg. „Diese Bilder wurden durch Sprache erzeugt und mit Hilfe von KI-Bildgeneratoren zwischen 20 und 40 Mal überarbeitet“, erklärte Eldagsen sein Vorgehen in einem Statement.

„Man fühlte sich an der Nase herumgeführt, wollte aber nicht darüber reden“

Eldagsen, der auch Workshops im Bereich KI-Anwendungen anbietet, möchte nach eigenen Aussagen eine Debatte zum Umgang mit den immer relevanter werdenden Programmen fördern. „Ich habe mehrere Jahre beim Sony World Photography Award mit Fotografien mitgemacht, jedoch ohne größeren Erfolg“, erklärte Eldagsen in einem Interview mit dem Fotomagazin Revue. Schließlich hätten erst die KI-Bilder ihm in gleich mehreren Wettbewerben große Aufmerksamkeit eingebracht.

Die Jurys habe Eldagsen nach eigenen Angaben jeweils frühzeitig über seine Arbeitsweise aufgeklärt – sei damit jedoch auf wenig Gesprächsbereitschaft getroffen. „Das Ergebnis war immer das gleiche: Man fühlte sich an der Nase herumgeführt, wollte aber nicht darüber reden“. Von der Website des Sony-Awards sind Eldagsens Bilder inzwischen verschwunden. Gegenüber BBC erklärte der Veranstalter, man habe sich von dem Fotografen trotz dessen Offenheit getäuscht gefühlt.

Eldagsens medienwirksamer Coup ist auch Teil einer breiteren gesellschaftlichen Debatte um die immer schneller voranschreitende Forschung im KI-Bereich. Gefälschte Bilder – etwa von Papst Franziskus in einem stylischen Wintermantel – erregten zuletzt große Aufmerksamkeit. Kritiker bemängeln auch in Deutschland die bisher dünne Gesetzeslage zum Umgang mit Chatbots, Deepfakes und Co.

Ebendiese Diskussionen wolle auch Eldagsen mit seiner Arbeit vorantreiben. „Der Journalismus (...) wird zugeschüttet mit Fake Dokumenten, die bewusst manipulativ oder einfach aus Spaß produziert werden“, sagte der Künstler gegenüber Revue. „Das ist ein Problem für unsere Demokratien, auf das sie nicht vorbereitet sind. Mir macht es Kummer.“

Für Künstler wiederum eröffneten sich durch Programme wie Dall-E 2 oder Midjourney bahnbrechende Möglichkeiten der kreativen Arbeit, wie Eldagsen im SWR sagte. „Ich brauche keine bestimmte Ausrüstung, keine bestimmten Modelle, keine bestimmten Locations mehr. Es gibt nur die Grenze meiner Vorstellungskraft“.