Hellersdorf: Polizei muss Mann aus Mercedes befreien – Kidnapping?

Ein Mann wird zusammengeschlagen und in ein Auto gezerrt. Die Polizei kann den Mercedes stoppen und findet jede Menge Bargeld. Was bisher bekannt ist.

In der Hellersdorfer Straße konnte die Polizei Berlin einen mutmaßlichen Kidnapping-Fall verhindern.

In der Hellersdorfer Straße konnte die Polizei Berlin einen mutmaßlichen Kidnapping-Fall verhindern. Jürgen Ritter/imago

Die Polizei hat in Berlin-Hellersdorf einen Fall von mutmaßlichem Kidnapping verhindern können. Passanten beobachteten Montagabend, gegen 19.10 Uhr, wie in der Kastanienallee ein Mann erst zusammengeschlagen und anschließend in einen Mercedes gezerrt wurde.

Wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung sagte, wurde im Anschluss umfangreich nach dem verdächtigen Mercedes gefahndet. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 22 Uhr konnten Polizisten das Fahrzeug in der Hellersdorfer Straße, Ecke Neue Grotkauer Straße stoppen.

In dem Auto fanden die Einsatzkräfte das 25-jährige Opfer, das verletzt war, den 34-jährigen Tatverdächtigen sowie eine hohe Menge Bargeld. Die Hintergründe sind nicht ganz geklärt. „Der Verdacht der Freiheitsberaubung steht aber im Raum, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Wir ermitteln“, so ein Sprecher weiter. Der Verdächtige, ein Deutscher, wurde befragt. Die Polizei nahm seine Personalien auf. Anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen. Das 25-jährige Opfer lehnte eine ärztliche Behandlung ab.