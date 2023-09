Ein Bauunternehmen hat im Reisezentrum der Deutschen Bahn (DB) in Kiel alle Türen wieder ausgebaut, nachdem die Bahn nach wiederholter Aufforderung offenbar die Rechnung für den Auftrag nicht bezahlt hat. Das berichten die Kieler Nachrichten. Demnach schickte der Geschäftsführer des Unternehmens der Deutschen Bahn zwei Mahnungen, auf die keine Reaktion kam. Die Türen fehlen in dem Reisezentrum bereits seit Mitte Juli.

„Es ist eine Unverschämtheit, dass die Deutsche Bahn gegen Schwarzfahrer manchmal so vorgeht, dass alle Fahrgäste dadurch verspätet am Ziel ankommen – die Bahn selbst aber nicht dafür sorgt, dass ihre Rechnungen beglichen werden“, sagte der Unternehmer, der namentlich nicht genannt werden will, den Kieler Nachrichten.

Unternehmer: Bahn sagt nicht, warum sie Rechnungen nicht zahlt

Laut dem Unternehmer verweigert die Bahn ihm die Auskunft, warum die Rechnung nicht bezahlt wird. Sein Unternehmen sei aber dringend auf die Auszahlung des Geldes angewiesen. Auf Anfrage der Kieler Nachrichten verwies die Deutsche Bahn auf ein Gebäudemanagement-Unternehmen, das für die Zahlung zuständig sei. Dieses wiederum gab an, dass es den Fall gerade einer rechtlichen Prüfung unterzöge und deswegen keine Aussage treffen wolle.

Auch die Bahn spricht mittlerweile von einem unberechtigten Ausbau der Türen und hat wohl neue Türen bei einem anderen Unternehmen geordert. Der Unternehmer gibt an, weiter an einer Einigung interessiert zu sein.