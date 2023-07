Kiew -Nachdem die Ukraine seit April ihren Nationalmannschaften jegliche Teilnahme an Sportveranstaltungen mit russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten verboten hatte, sei dies nun möglich – unter einer Bedingung. Das ukrainische Sportministerium hat seinen Athleten erlaubt, bei Wettbewerben anzutreten, wenn Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus nur als neutrale Einzelstarter teilnehmen. So steht es in einer Anordnung des Ministeriums. Ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern bleibt es weiterhin untersagt, bei Wettkämpfen zu starten, bei denen Russen und Belarussen ihre Landesflaggen und Nationalsymbolik verwenden oder durch Handlungen oder Erklärungen ihre nationale Zugehörigkeit öffentlich zum Ausdruck bringen.

Ukraine-Krieg hat auch Auswirkungen auf die Sportwelt

Russland führt seit über 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine. Dabei nutzte es für die Invasion auch das Gebiet der verbündeten Ex-Sowjetrepublik Belarus. Im Zusammenhang mit dieser Aggression wurden russische und belarussische Athletinnen und Athleten von der Teilnahme an zahlreichen internationalen Sportwettbewerben ausgeschlossen.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verschickte die Einladungen für die Spiele in Paris 2024. Russland und Belarus bekamen im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine vorerst keine Einladung, wie das IOC im Vorfeld schon angekündigt hatte. Darüber soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.