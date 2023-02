Kiew kontert Putin-Rede: Ukraine wird Russen „vertreiben und bestrafen“

Nach der Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Führung in Kiew das Ziel bekräftigt, die russischen Soldaten aus der Ukraine zu „vertreiben“ und die Verantwortlichen für den Krieg zur Rechenschaft zu ziehen. Die Russen steckten „strategisch in einer Sackgasse“, erklärte der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak, am Dienstag im Onlinedienst Telegram. „Unsere Aufgabe ist es, sie aus der Ukraine zu vertreiben und sie für alles zu bestrafen“.

Putin hatte zuvor in seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt, die Offensive in der Ukraine „systematisch“ fortzusetzen. Russland werde in der Ukraine „sorgfältig und systematisch“ vorgehen und die Ziele seines Militäreinsatzes so „Schritt für Schritt“ erreichen, sagte der russische Präsident. Die Schuld an der Eskalation des Ukraine-Konflikts gab Putin dem Westen.