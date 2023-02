Kiew rechtfertigt Angriffe auf russisches Gebiet: „Das ist Krieg“

Die ukrainische Regierung hält es für gerechtfertigt, auch Ziele außerhalb der Ukraine in Russland anzugreifen. Das geht aus einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters mit dem Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Olexij Danilow, hervor. Das sei Krieg.

„Nehmen wir an, es gibt einen bestimmten Punkt in Russland, von dem wir mit Sicherheit wissen, dass ein Gerät Raketen auf unsere Kinder abfeuert. Müssen wir diesen Punkt ruhig beobachten und unsere Augen schließen – oder ihn zerstören, wenn wir die Kapazität haben?“, so Danilos im Interview. Er antwortet sich selbst: „Wenn es eine Einrichtung gibt, die Zerstörung in unserem Land verursacht ... müssen wir diese Einrichtungen zerstören. Das ist Krieg.“

Verteidigungsminister Oleksii Reznikov hatte am Sonntag erklärt, die Ukraine werde die von den Vereinigten Staaten zugesagten Waffen mit größerer Reichweite einsetzen, um russische Einheiten nur in den besetzten ukrainischen Gebieten zu treffen.