Kiew: Russen sollen Kinder für sexuellen Missbrauch entführt und verkauft haben

Die Vorwürfe wiegen schwer. Chats in Online-Netzwerken sollen nach Angaben aus Kiew zeigen, dass Russen Sexvideos mit ukrainischen Kindern drehen würden.

Vor einem zerstörten Gebäude in Irpin am Stadtrand von Kiew spielt der kleine Yarik mit seinem Spielzeug-Lastwagen.

Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte hat Russen vorgeworfen, ukrainische Kinder entführt und für sexuellen Missbrauch verkauft zu haben. Es gebe entsprechende Nachrichten in Online-Netzwerken, erklärte am Donnerstag Dmytro Lubinets. Diese enthüllten, „dass Russen ukrainische Kinder entführen und Sex-Videos mit ihnen machen“. So seien für einen Jungen, „der demnächst mit der Schule starten soll“, 250.000 Rubel (mehr als 3200 Euro) geboten worden.

Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments postete auf Telegram einen Chat von zwei Nutzern, welche sich seinen Angaben zufolge über den Verkauf eines Jungen für Kinderpornographie austauschen. „Er wurde aus der Ukraine gebracht, von einem Kinderheim, er hat keine Verwandten“, schrieb demzufolge einer der Nutzer und bot Sex-Videos an. „Wir bringen Kleine für diese Art von Arbeit her. Er ist nicht der erste, den wir geholt haben“, fügte der Nutzer den Angaben zufolge hinzu.