Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist in Berlin zu Besuch. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) empfing seinen Kollegen aus der Ukraine am Donnerstag am Brandenburger Tor. Anschließend fuhren beide zum Roten Rathaus.

Anlass des Besuches von Klitschko ist eine Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Kiew. Beide Politiker wollten im Rathaus eine entsprechende Erklärung unterzeichnen.

Die Regierungspartner CDU und SPD hatten die Städtepartnerschaft mit Kiew in ihrem Koalitionsvertrag verankert. Den Schritt, der nun besiegelt wird, versteht Berlin als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Berlin hat laut Senatskanzlei bislang 17 Partnerstädte, Kiew wäre also die 18.. Auch Tel Aviv soll bald dazukommen. Die 1991 vereinbarte Städtepartnerschaft mit Moskau ruht wegen des Krieges in der Ukraine bis auf Weiteres.