Schafe sind in ein Gewächshaus außerhalb von Almyros, Griechenland, eingedrungen und haben dort mehr als 300 Kilo medizinisches Cannabis gefressen. Die Region war in den letzten Wochen zunächst von Bränden und dann von Überschwemmungen heimgesucht worden. Jannis Burunis, der Eigentümer der Anbaufläche, ist der Ansicht, dass das Eindringen der Tiere in das Gewächshaus auf die großen Zerstörungen zurückzuführen ist.

„Es scheint, dass die armen Dinger nach etwas Essbarem gesucht haben, denn durch die Überschwemmung ist das Heu verdorben. Sie haben den Hanf gerochen und sind über den Stacheldraht gesprungen ... Wir haben sie zu spät bemerkt, weil wir in einem anderen Gewächshaus nebenan waren“, sagte er Ende letzter Woche dem Fernsehsender Mega.

Burunis behauptet, dass seine Anlage die größte in Südosteuropa für die Produktion von medizinischem Cannabis ist. Allerdings „haben wir eine Hitzewelle durchgemacht und 20 Prozent unserer Produktion verloren, dann kamen die Überschwemmungen und wir haben 80 Prozent unserer Produktion verloren“.



Trotz des Verlusts der großen Menge Cannabis durch die Schafe zeigte sich Burunis vergnügt. „Mir geht es sehr gut, aber besser geht es den Schafen, die voller Wahnsinn sind. Die sehen alles schön“, scherzte er. Ihm zufolge waren die Tiere mindestens zwei Tage lang glücklich und gaben sehr gute Milch – so glücklich, dass es Burunis und seinen Kollegen schwerfiel, sie wieder loszuwerden: „Sie wollten einfach nicht weggehen. Die Schafe sprangen höher als die Ziegen, und das passiert nie. Das macht Sinn, denn sie haben etwa 300 Kilo gefressen.“