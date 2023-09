Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat sein Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny begonnen. Zwei Stunden zuvor hatte Pjöngjang zwei ballistische Kurzstreckenraketen vor seiner Ostküste abgefeuert.

Russland habe sich zum Schutz seiner Souveränität und Sicherheit erhoben, sagte Kim der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Mittwoch. „Wir haben immer und werden weiterhin alle Entscheidungen Putins und der russischen Regierung unterstützen. Wir werden gemeinsam den Kampf gegen den Imperialismus fortführen.“ Über einen Dolmetscher sagte Kim, Russland habe sich „zu einem heiligen Kampf“ erhoben, um seine Souveränität und Sicherheit zu schützen.

Kim sei mit dem Zug eingetroffen, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Ein vom Kreml zur Verfügung gestelltes Video zeigt die beiden Männer beim Händeschütteln. Putin sagte Kim, er sei „sehr froh, ihn zu sehen“, während Kim Putin für die Einladung zu einem Besuch in Russland dankte, „obwohl er beschäftigt ist“, so russische Staatsmedien.

Putin: „Wir werden alle Themen besprechen“

Kurz vor den Gesprächen stellte sich Putin den Fragen von Reportern, die über das Treffen berichteten. Auf die Frage, ob Russland Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen werde, sagte Putin: „Deshalb sind wir nach Weltraumbahnhof Wostotschny gekommen“, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA. Er treffe Kim dort, weil der nordkoreanische Staatschef „großes Interesse an Raketentechnik“ zeige, so Putin.

Die USA verdächtigen Moskau, nordkoreanische Waffen für ihre Offensive in der Ukraine kaufen zu wollen. Kim wird von hochrangigen Vertretern der Militär- und Waffenindustrie nach Russland begleitet. Auf die Frage, ob er und Kim über Waffenlieferungen oder militärisch-technische Zusammenarbeit sprechen würden, antwortete Putin: „Wir werden alle Themen besprechen“. Auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu nimmt an den Gesprächen teil, wie russische Medien berichten.



Die beiden Staatsführer hätten sich die Startrampe angeschaut und sich mit der Montage einer Trägerrakete vom Typ „Angara“ bekannt gemacht, teilte die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch mit.

Südkorea: Nordkoreas Militär feuert erneut Raketen ab

Südkoreas Militär habe am Mittwochvormittag (Ortszeit) den Start zweier Kurzstreckenraketen im Gebiet um Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang erfasst, teilte der Generalstab in Seoul mit. Die Raketen seien ostwärts in Richtung offenes Meer geflogen. Wie weit sie flogen, war zunächst unklar. Die Streitkräfte hätten ihre Wachsamkeit erhöht, hieß es.



UN-Beschlüsse untersagen Nordkorea die Starts ballistischer Raketen, auch wenn sie nur für Testzwecke erfolgen sollten. Solche Raketen können je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Nordkorea hatte zuletzt Ende August zwei Kurzstreckenraketen abgeschossen.