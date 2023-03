Kind bei Unfall mit Streifenwagen verletzt Ein acht Jahre altes Kind ist bei einem Unfall mit einem Streifenwagen in Gransee (Landkreis Oberhavel) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mi... dpa

Gransee -Ein acht Jahre altes Kind ist bei einem Unfall mit einem Streifenwagen in Gransee (Landkreis Oberhavel) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überquerte der Junge am Freitagmorgen bei grüner Ampel die Berliner Straße und wurde dabei von einem heranfahrenden Streifenwagen erfasst. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.