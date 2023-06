Ein Autofahrer erfasst ein sechsjähriges Kind direkt vor der Flüchtlingsunterkunft in der Pankower Mühlenstraße. Es wird verletzt. Was bisher bekannt ist.

Vor der Flüchtlingsunterkunft in der Pankower Mühlenstraße hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Vor der Flüchtlingsunterkunft in der Pankower Mühlenstraße hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. privat/Berliner Zeitung

Ein sechsjähriges Kind ist vor einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Pankow von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage mitteilen, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag in der Mühlenstraße, wo sich die Unterkunft befindet. Das Kind sei nicht lebensgefährlich verletzt, hieß es weiter. Ob es sich bei dem Unfallopfer um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, ist noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen mussten neben dem sechsjährigen Kind auch weitere Menschen am Unfallort versorgt werden. Offenbar erlitt eine Frau einen Schock. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei waren deswegen vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Vor über einem Jahr hatte ein afghanischer Mann vor derselben Flüchtlingsunterkunft in Pankow seine Frau getötet. Der Femizid, bei dem der Mann an einem Freitagmorgen der Frau die Kehle durchgeschnitten hatte, sorgte bundesweit für Entsetzen. Derzeit muss der Mann sich vor Gericht verantworten. Ein Urteil gibt es noch nicht.