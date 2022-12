Kind in Hellersdorf angefahren und schwer verletzt

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Am Donnerstagnachmittag wurde in Berlin -Hellersdorf ein Kind von einem Auto angefahren.

Am Donnerstagnachmittag wurde in Berlin-Hellersdorf ein Kind von einem Auto angefahren. Der 8-Jährige hat nach Informationen der Polizei offenbar nicht auf den Verkehr geachtet.

Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte, soll ein 8-jähriger Junge gegen 15.40 Uhr versucht haben, die Alte Hellersdorfer Straße im Kreuzungsbereich Gothaer Straße und Cottbusser Straße zu überqueren. Ein 66-jähriger Autofahrer, der die Alte Hellersdorfer Straße in nördlicher Richtung befuhr, bremste nicht rechtzeitig und fuhr das Kind an. Der Junge erlitt eine Fraktur am Bein und wurde nach erfolgter Erstversorgung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleibt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.