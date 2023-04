Stark betrunkenes Kind in Erkner gefunden: Polizei ermittelt

Eine stark alkoholisierte 13-Jährige musste am Karfreitag in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer ihr den Alkohol gegeben hat, ist unklar.

Ein 13-jähriges Mädchen ist in Erkner (Landkreis Oder-Spree) stark alkoholisiert an der Stadthalle aufgefunden worden. Sie habe sich am Karfreitag in hilfloser Lage befunden und sei wegen des Verdachts des Alkoholmissbrauchs in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Ostermontag. Den Atemalkoholwert des Kindes wollte der Sprecher nicht nennen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt, da derzeit nicht bekannt sei, wer „dem Mädchen den hochprozentigen Alkohol zugänglich gemacht hatte“. Auch die Eltern und das zuständige Jugendamt wurden nach Polizeiangaben informiert.