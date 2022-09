In Polen bekommen Schüler der 8. und 9. Klassen jetzt Schießtraining. Wie die ARD berichtet, sollen sich die Kinder so auf einen möglichen Verteidigungsfall vorbereiten. Das Schulfach, in dem die Unterrichtseinheit „Schießen“ gelehrt wird, nennt sich „Sicherheitsausbildung“. Zusätzlich absolvieren die etwa 14- bis 15-Jährigen Erste-Hilfe-Kurs. Zur Verteidigungsausbildung gehört der einmalige Besuch eines Schießstands.

Eine Wahl haben die Kinder nicht: Das Fach ist Pflicht. Eingeführt hat dies Bildungsminister Przemyslaw Czarnek von der PiS-Partei. Man müsse sich wehren, führt Czarnek zur Begründung der Maßnahme an. Die Ausbildung soll ähnlich dem Wehrunterricht sein, den viele polnische Eltern noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen.

Andere Schul-Inhalte mussten für „Sicherheitsausbildung“ weichen

Während seitens polnischer Erziehungsberechtigter kaum kritische Stimmen zu vernehmen sind, beklagt der polnische Lehrerverband, den Personalmangel und die Kosten, die anderswo dringender benötigt würden. Auch gebe es nicht genug Schießstände.

Damit die Unterrichtseinheit im straffen Lehrplan unterzubringen ist, mussten andere Inhalte weichen. Die Kinder erlernen jetzt weniger psychologische Kompetenzen wie zwischenmenschliche Kommunikation, heißt es. Dies nun kritisieren wiederum Psychologen.

So hält Psychologin Aleksandra Piotrowska von der Universität Warschau das Schießtraining für politische Stimmungsmache. Es werde versucht, „die Kampfstimmung beim Volk anzuheizen“. Es sei doch unrealistisch, „dass der Krieg darin besteht, dass wir mit unserem kleinen Gewehr herumlaufen, hinter einer Hausecke hervorkommen und auf den Feind schießen“, sagt Piotrowska.