Kinder auf Spielplatz angesprochen: Fahndung nach Mann Mit einem Fahndungsfoto sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der Kinder von einem Spielplatz in Moabit weglocken wollte. Der Mann soll im März 2022 me... dpa

Berlin -Mit einem Fahndungsfoto sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der Kinder von einem Spielplatz in Moabit weglocken wollte. Der Mann soll im März 2022 mehrfach Kinder zwischen fünf und acht Jahren auf dem Spielplatz in der Lehrter Straße angesprochen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er soll sie an die Hand genommen und versucht haben, sich mit ihnen zu entfernen. Zeugen schritten ein, der Mann ergriff die Flucht. Der Verdächtige ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, hat eine Halbglatze, graue Haare und trug zeitweise eine schwarze Schiebermütze.