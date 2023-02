Polizei Berlin fahndet nach mutmaßlichem Kinderfänger

Die Polizei Berlin fahndet mit einem Foto nach einem Mann, der im Zeitraum vom 1. März 2022 bis 31. März 2022 mehrfach Kinder zwischen fünf und acht Jahren auf einem Spielplatz in der Lehrter Straße in Moabit angesprochen haben soll.

Im weiteren Verlauf soll der Mann nach Angaben der Polizei die Kinder an die Hand genommen und versucht haben, sich mit ihnen zu entfernen. Als Zeuginnen und Zeugen energisch einschritten, ergriff der Tatverdächtige die Flucht.

So wird der Tatverdächtige beschrieben etwa 50 bis 60 Jahre alt

graue Haare mit einer Halbglatze

trägt zeitweise eine schwarze Schiebermütze

schlank

Die Polizei Berlin fragt Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen?

Wer hat in der Nähe des Spielplatzes an der Lehrter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonstige, sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstr. 30, in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 030-4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.