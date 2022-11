Kinder gefilmt und berührt? Polizei prüft Vorfälle In Berlin-Zehlendorf sollen Kinder an Schulen und auf einem Spielplatz angesprochen, berührt oder gefilmt worden sein. Es handle sich um vier Vorfälle, teilt... dpa

Berlin -In Berlin-Zehlendorf sollen Kinder an Schulen und auf einem Spielplatz angesprochen, berührt oder gefilmt worden sein. Es handle sich um vier Vorfälle, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In einem Fall ermittle die Kriminalpolizei. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.