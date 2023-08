Brandenburger Ermittler suchen derzeit nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Wie die Polizei mitteilte, wird ihm der sexuelle Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt vorgeworfen. Er soll demnach am Donnerstag, 20. April, gegen 14 Uhr in der Scharenbergstraße in Falkensee zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren bedrängt haben. Kriminalisten des Brandenburger Landeskriminalamts zeichneten anhand der Aussagen der Kinder ein Phantombild, mit dem nun nach dem Mann gefahndet wird.

Wie eine Mutter schilderte, soll der Mann die Kinder angesprochen und sich entblößt haben. Die Kinder entzogen sich der für sie sehr unangenehmen Situation und vertrauten sich ihren Eltern an. Im Zuge der Ermittlungen konnten die beiden Mädchen im Rahmen einer kindgerechten Befragung eine sehr gute Beschreibung des Täters abgeben.

Kinder in Falkensee sexuell belästigt: So wird der Tatverdächtige beschrieben

Der Tatverdächtige soll zwischen 25 und 35 Jahren alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Seine Statur wird von den Kindern als dick beschrieben. Er war mit einer dunklen (schwarzen oder dunkelblauen) Jogginghose bekleidet und trug einen ebenfalls dunklen (schwarzen oder blauen) Pullover. Er sprach die Kinder in ortsüblichem Deutsch an und hatte einen schwarzen E-Roller dabei.

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann oder wem kommt er bekannt vor? Wer kann Hinweise zu seiner Identität und dem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter Angabe der Fahndungsnummer 68-23 über die Telefonnummer 03322 275-0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/Hinweis. Bitte geben Sie auch in diesem Fall die Fahndungsnummer an.