Kinder „surfen“ auf Berliner S-Bahn: Polizeieinsatz in Frohnau

Drei Jungen haben sich bei einer leichtsinnigen Mutprobe in Lebensgefahr gebracht. Gegen sie ermittelt nun die Bundespolizei.

Drei Kinder haben mit einer lebensgefährlichen Aktion im Norden Berlins einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren waren nach Angaben der Bundespolizei am Samstagmittag am S-Bahnhof Hermsdorf vermummt auf das Dach einer S-Bahn geklettert.

Auf dem Wagendach fuhren sie bis nach Frohnau, wo sie dann flüchteten. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Polizei konnten sie wenig später in der Nähe des Bahnhofs aufspüren und in Gewahrsam nehmen. Die Beamten fanden bei den Minderjährigen eine Sturmhaube. Anschließend übergaben sie das Trio der zuständigen Bundespolizei, die ein Verfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs einleitete. Die Erziehungsberechtigten holten die Kinder später von der Dienststelle ab. Die Ermittlungen dauern an.

Den Leichtsinn der jungen S-Bahn-Surfer nahm die Bundespolizei am Dienstag zum Anlass, vor den Gefahren derartiger Aktionen zu warnen. „Wer auf Bahnwaggons klettert, begibt sich in höchste Lebensgefahr. Schon beim Versuch des Besteigens eines Bahn-Waggons ist die unsichtbare Gefahr von Bahnstrom vorhanden. Bahnanlagen sind kein Spielplatz“, erklärte ein Sprecher der Behörde. Gerade Kinder und Jugendliche gefährdeten sich und andere immer wieder durch leichtsinniges Verhalten, Abenteuerlust oder falsch verstandene Mutproben.