Beim jährlichen „Kinder- und Feuerfest“ im ostbrandenburgischen Lebus wurde am Wochenende trotz akuter Waldbrandgefahr ein meterhohes Lagerfeuer entzündet. Wie der RBB berichtet, hatte die Stadt Lebus das Flammenspektakel und ein Feuerwerk mit Raketen im Vorfeld genehmigt.

Waldbrandexperte: Leichtsinniges Vorgehen der Behörde

Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, sprach von einem hohen Risiko in Zusammenhang mit dem Traditionsfeuer in Lebus. Bei der aktuellen Trockenheit und besonders hohen Temperaturen sei „nicht nur genau, sondern genauestens“ abzuwägen, wie verantwortungsvoll eine Genehmigung solcher Lagerfeuer sei, sagte Engel dem RBB.

Noch gefährlicher sei das Samstagnacht bei dem Volksfest entzündete Feuerwerk gewesen, da Raketen beim Herunterfallen umliegende Bäume und Felder entzünden könnten, so der Experte. Das Amt für Bürgerservice in Lebus verteidigte die Genehmigung der im Vorfeld beworbenen „imposanten Feuershow“. Obwohl diese zuvor bereits abgesagt worden war, erteilte das Amt nach kurzen Regenfällen am Samstag doch noch die Erlaubnis.

Zeitgleich Großeinsatz bei Waldbrand in Mühlberg

Während in Lebus gefeiert wurde, versuchten 350 Feuerwehrleute zeitgleich einen Waldbrand im südbrandenburgischen Mühlberg einzudämmen. Seit Wochen bricht in Brandenburgs Wäldern aufgrund von Trockenheit und Höchsttemperaturen immer wieder Feuer aus – Dauereinsatz für die Brandschützer.