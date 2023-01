Kinder von Balkon geworfen - Mutter sagt vor Gericht aus Weil sie ihre Töchter nicht zurücklassen wollte, soll eine Frau ihre Kinder von einem Balkon geworfen und danach versucht haben, sich selbst das Leben zu neh... dpa

Die Frau, die ihre beiden Töchter von einem Balkon geworfen haben soll und anschließend selbst hinterher sprang, steht neben ihrem Anwalt Walter Teusch im Landgericht Saarbrücken. Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken -Im Prozess gegen eine Frau, die im Saarland ihre kleinen Töchter von einem Balkon geworfen haben soll, hat sich die Beschuldigte zum Auftakt geäußert. Sie sagte am Mittwoch vor dem Landgericht in Saarbrücken, es habe sich bei der Tat, an die sie sich nicht mehr erinnern könne, um eine Kurzschlussreaktion gehandelt. Diese könne sie heute nicht mehr nachvollziehen, berichtete die promovierte Mathematikerin, die als Unternehmensberaterin in Frankfurt gearbeitet hatte. Nach eigenen Angaben litt sie an einer „Mischung aus Depression und Psychose“.