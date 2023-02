Kinderärzte fordern Smartphone-Verbot für Kleinkinder

Statt der Nutzung von Handys und TV möchte der Verband für Kinderärzte, dass Mädchen und Jungen an die frische Luft gehen und sich bewegen.

Kinderärzte fordern für Kleinkinder bis zum Alter von drei Jahren ein Kinderzimmer ohne Smartphone, Tablet und Fernseher. Solche Geräte behinderten ein gesundes Aufwachsen, erklärte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte am Montag in Köln zum „Safer Internet Day“ am 7. Februar. Als zentrale Regel solle „Bildschirmfrei bis drei“ gelten.

Bei älteren Kindern komme es auf einen achtsamen Gebrauch der Geräte an. Ihre Bildschirmzeiten sollten bei höchsten 30 Minuten liegen und vor dem Einschalten klar verabredet werden.

Kinderarzt-Verband: Mehr rausgehen statt am Smartphone sein

Verbandspräsident Thomas Fischbach erklärte: „Klettern, rennen, basteln, malen, singen – vor allem in den ersten Lebensjahren lernen Kinder mit allen Sinnen, ihren Körper zu einem Instrument zu formen, mit dem sie ihr weiteres Leben selbstständig meistern können“. Überlasse man die Kinder dagegen Bildschirmmedien, hätten sie diese Chance nicht, Wirklichkeits- und Selbstwirksamkeitserfahrungen würden leiden.

Die Kinder- und Jugendärzte raten auch für Grundschulkinder von einem eigenen Handy ab. Ein eigenes Smartphone sollten Kindern nicht vor der fünften Klasse besitzen, hieß es.