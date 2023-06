In den südlichen Bundesländern ist die Kinderarmutsquote vergleichsweise gering. Doch in großen Städten – wie auch Berlin – ist sie erschreckend hoch.

Der Berliner Sozialwissenschaftler Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) hat eine Kinderarmutsquote für Einzugsgebiete sämtlicher öffentlicher Grundschulen und Sekundarschulen mit Grundschulzweig in Deutschland ausgerechnet. Wie der Spiegel berichtete, befindet sich Berlin unter den Bundesländern mit dem höchsten Anteil armutsbetroffener Kinder an Schulen.

Doch auch in Nordrhein-Westfalen und in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg sind die Zahlen hoch. Helbig plädiert für andere Methoden als den bisher gängigen Königsteiner Schlüssel. Von einer anderen Berechnung würden besonders Bundesländer wie Berlin profitieren.

Kinderarmut in südlichen Bundesländern geringer

Im Königsteiner Schlüssel ist festgelegt, wie die einzelnen Länder der Bundesrepublik Deutschland an gemeinsamen Finanzierungen zu beteiligen sind. Der Anteil, den ein Land danach tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl.

Helbigs Berechnungen zeigen zudem, dass sich Kinderarmut in Städten deutlicher konzentriert als in Schulen auf dem Land. „Nur in Brandenburg würden Schulen in ländlichen Räumen stärker von einer Zuteilung der Mittel nach den Kinderarmutsquoten profitieren“, schreibt Marcel Helbig.

Besonders in den südlichen Bundesländern ist die Kinderarmutsquote an Schulen gering. Dort weisen mehr als 80 Prozent der Grundschulen eine Armutsquote von unter 10 Prozent auf. In Bremen haben fast die Hälfte aller Grundschulen (47,1 Prozent) eine Armutsquote von über 30 Prozent, in Berlin sind es 39,2 Prozent.