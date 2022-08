In New York City ist das hochansteckende Poliovirus im Abwasser nachgewiesen worden. Wie die New York Times berichtete, gehen die örtlichen Behörden davon aus, dass sich das Virus in der Stadt verbreitet hat. Nördlich der Stadt, in Rockland County im US-Bundesstaat New York ist bereits ein Mann mit dem Virus infiziert.

Während der Pandemie, von der New York stark betroffen war, wurden weniger Kinder gegen Kinderlähmung geimpft als üblich. Die Impfquote bei Erwachsenen beträgt etwa 80 Prozent, so die Zeitung. Die Verbreitung des Poliovirus stellt besonders für ungeimpfte Personen ein Risiko dar.

Auch Großbritannien kämpft gegen Polio-Ausbruch

Auch Großbritannien kämpft derzeit gegen einen Ausbruch der hochansteckenden Viruserkrankung. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt, allen Kindern im Alter von einem bis neun Jahren im Großraum London „dringend“ eine Impfung gegen die sogenannte Kinderlähmung.

Polio ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die das zentrale Nervensystem angreifen und zu dauerhaften Lähmungen führen kann. Meist treten die Lähmungen in den Beinen auf; ist die Atemmuskulatur betroffen, kann Polio tödlich verlaufen.

Europa wurde 2003 für poliofrei erklärt. Meldungen über Ausbrüche von Infektionen in Afrika bereiteten Wissenschaftlern zuletzt große Sorge.