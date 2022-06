Berlin will die Rahmenbedingungen für Film- und Serienproduktionen in der Stadt verbessern. Es solle erleichtert werden, Drehgenehmigungen zu bekommen, kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag an. Künftig soll es eine zentrale Anlaufstelle in Berlin geben, an der sie erteilt werden, wie Giffey sagte. Bisher sei es so, dass sich diejenigen, die einen Film machen wollten, oft an etliche Ansprechpartner wenden müssen.

Das zu ändern, solle dazu beitragen, das Verfahren zu beschleunigen. Dabei seien klare Verfahren und Verlässlichkeit wichtig. „Das ist auch ein Standortfaktor“, so die SPD-Politikerin. „Die Konkurrenz schläft nicht.“ Jeder Film, der in Berlin gedreht werde, sei außerdem auch Werbung für die Stadt.