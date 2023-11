Berlin: Kino International in Mitte schließt für mindestens ein Jahr

Das Kino International in Berlin-Mitte muss für mindestens ein Jahr schließen. Wie eine Sprecherin der Yorck Kinogruppe am Montag der Berliner Zeitung auf Anfrage mitteilte, wird das denkmalgeschützte Gebäude generalsaniert. Das Haus an der Karl-Marx-Allee wird zwei Monate nach der Berlinale Anfang April 2024 schließen, berichtet der RBB.

Bei der denkmalgerechten Sanierung soll dem Bericht zufolge eine neue Elektro- und Klimatechnik eingeführt werden. Für Besucherinnen und Besucher werden die Veränderungen jedoch kaum sichtbar sein. Nur der Parkettboden, der in der Panoramabar neu gemacht wird, und die Polsterung der Sitze könnten geändert werden.

Nach Informationen des RBB belaufen sich die Kosten für die Generalsanierung auf mehr als zehn Millionen Euro. Für mindestens 15 Monate werde das Kino geschlossen sein. Vorher, im Zeitraum vom November 2023 bis Februar 2024, werde aber noch das 60-jährige Jubiläum mit diversen Veranstaltungen gefeiert. So findet beispielsweise am 19. November der Tag der offenen Tür mit Führungen und Plakatbasar statt. Jeden Sonntag werden außerdem deutsche Kinoklassiker gezeigt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am 15. November 1963 wurde das Kino International eröffnet. Zu DDR-Zeiten war es das Premierenkino für die ostdeutsche Filmlandschaft, aber auch für Produktionen aus nicht-sozialistischen Ländern.