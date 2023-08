Vollständig ausgebrannt ist in der Nacht zu Dienstag ein Kiosk in Hellersdorf. Gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Mann in der Heinrich-Grüber-Straße das Feuer in dem Kiosk und alarmierte die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Kräfte der Berliner Feuerwehr stand der Kiosk bereits vollständig in Flammen – und konnte nicht mehr gerettet werden. Ein angrenzendes Gebäude wurde leicht beschädigt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.