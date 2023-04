Kipping: Kältehilfe bietet ausreichend Plätze für Obdachlose Der Bedarf an Notschlafplätzen für Obdachlose in diesem Winter ist nach Einschätzung von Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping gedeckt worden. „In einem koll... dpa

ARCHIV - Helfer sind mit den Wärmebus vom Deutschen Roten Kreuz unterwegs und sprechen mit zwei Obdachlosen. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Berlin -Der Bedarf an Notschlafplätzen für Obdachlose in diesem Winter ist nach Einschätzung von Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping gedeckt worden. „In einem kollektiven Kraftakt aller Beteiligten ist es uns gelungen, auch in dieser Saison wieder ausreichend Plätze zur Verfügung zu stellen“, sagte die Linken-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Im Gegensatz zu anderen Städten gebe es in der Hauptstadt auch im April noch Plätze, gut 500 an der Zahl. „Wie wichtig dies ist, zeigt die aktuell hohe Nachfrage - insbesondere dann, wenn der Frühling auf sich warten lässt und die Nächte nach wie vor ziemlich kalt sind.“