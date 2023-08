Die international bekannte Ökonomin Nora Szech ist tot. Wie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mitteilte, starb sie überraschend im Alter von 43 Jahren. Szech war dort seit 2013 als Professorin für Politische Ökonomie am Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) tätig. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.

Bundesweit bekannt wurde die Verhaltenswissenschaftlerin, als sie während der Corona-Pandemie öffentlich Werbung dafür machte, Menschen eine hohe Prämie auszuzahlen, damit sie sich impfen lassen. Dazu kam es aber nie.

Unter Ökonomen sorgte die Meldung am Wochenende für tiefe Betroffenheit, nachdem in der Süddeutschen Zeitung eine Traueranzeige erschienen war. In den sozialen Netzwerken brachten unter anderem EZB-Direktoriums­mitglied Isabel Schnabel und Ifo-Prä­sident Clemens Fuest Trauer und Ent­setzen zum Ausdruck. Der Verhaltens­ökonom Ernst Fehr sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Nora Szech war eine außergewöhn­liche Wissenschaftlerin, deren Arbeiten die Verhaltensökonomie bereichert haben.“ Ihre Forschung habe das Verständnis für menschliches Verhalten vertieft und sei für die praktische Anwendung in Politik und Wirtschaft relevant.

Szech promovierte als Doktorandin der Bonn Graduate School of Economics (BGSE) und wurde für die beste Dissertation über alle Disziplinen an der Universität Bonn ausgezeichnet. Ab 2013 war sie Professorin am KIT. Sie wurde für ihre Erkenntnisse mehrfach ausgezeichnet. Das Wirtschaftsmagazin Capital zählte sie 2018 in der Kategorie „Gesellschaft und Wissenschaft“ zu den „Top 40 unter 40“.

Szech hatte im Juli 2021 mit einem Vorschlag für Aufsehen erregt. Ihrer Meinung nach hätte eine Prämie von etwa 100 Euro die Impfbereitschaft zuverlässig gesteigert. Für 100 Euro steige die Impfbereitschaft auf rund 80 Prozent, bei 500 Euro gehe sie Richtung 90 Prozent, sagte Szech damals der Berliner Zeitung.