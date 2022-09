Der Fall einer deutsch-englischen Kita in Berlin-Lichterfelde, für die Eltern 700 Euro Gebühren im Monat an einen Förderverein zahlen müssen, schlägt weiterhin hohe Wellen. Kinder nicht zahlender Eltern wurden zunächst in der separaten Gruppe betreut.

Die betroffenen Eltern erreichten jetzt per Gerichtsbeschluss zwar die Auflösung der Gruppe namens „Maulwürfe“. Doch die Kita-Leitung hat daraufhin einigen Müttern und Vätern, die nicht zahlen, ein Hausverbot erteilt. Das bestätigte eine Sprecherin der Bildungsverwaltung auf Anfrage der Berliner Zeitung. Die betroffenen Eltern müssen draußen auf ihre Kinder warten, wenn sie sie abholen wollen.

Kita in Lichterfelde: Kind mit Behinderung wurde ausgeschlossen

Der Senat untersucht den Fall, ist in engem Kontakt mit der Kita-Leitung. „Unser Anliegen ist es nicht, die Kita zu schließen, sondern die Missstände zu beheben“, so die Sprecherin weiter. Aktuell werden die Vorwürfe gegen die Kita geprüft. Mitte Oktober soll sich entscheiden, was mit der Einrichtung passiert. Die Kita-Leitung wurde von der Berliner Zeitung um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort gibt es noch nicht.

Die Senatsverwaltung hatte Anfang September einen unangekündigten Besuch unternommen und bereits mit der Kita-Leitung gesprochen. Denn die Mädchen und Jungen der inzwischen aufgelösten Gruppe wurden, als der Fall bekannt wurde, in einem Durchgangszimmer betreut und mussten ihr eigenes Essen mitbringen. Ein Kind mit Behinderung konnte die Kita in Berlin-Lichterfelde nicht mehr besuchen und wurde zu Hause betreut.

Dabei ist die Kita in Berlin für Eltern seit Jahren eigentlich gebührenfrei. Zusatzkosten dürfen nur für das Essen und Zusatzangebote erhoben werden. Die Obergrenze liegt bei 90 Euro im Monat, so die Vorgabe des Senats. Die teure Kita in Berlin-Lichterfelde soll zu einem freien Träger gehören, der vom Senat unterstützt wird.