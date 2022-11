Kita-Kinder bekommen Besuch von Deutschlands First Lady Deutschlands First Lady Elke Büdenbender hat am Freitag eine Kita in Berlin-Charlottenburg besucht, um sich über die Arbeit eines Vereins zur Sprachförderung... dpa

Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten, sitzt gemeinsam mit Sawsan Chebli (l.,SPD). bei einem Besuch einer Kita auf dem Boden. Carsten Koall/dpa

Berlin -Deutschlands First Lady Elke Büdenbender hat am Freitag eine Kita in Berlin-Charlottenburg besucht, um sich über die Arbeit eines Vereins zur Sprachförderung von Kindern zu informieren. Begleitet wurde die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von der SPD-Politikerin Sawsan Chebli, die den Verein „Sprachpat*innen für KiTa-Kinder“ gemeinsam mit Matthias Bräutigam vor mehr als zwei Jahren gegründet hat. Dabei gehen Patinnen und Paten in Kitas, um mit Kindern zu spielen und zu lesen - und ihnen so dabei helfen, Deutsch zu lernen.