Kita-Kinder eingesperrt? Träger lässt Verdacht untersuchen Nach Vorwürfen gegen zwei Erzieherinnen einer Potsdamer Kita, Kinder eingesperrt zu haben, lässt der Träger den Verdacht untersuchen. „Wir sind mitten in der... dpa

ARCHIV - Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Potsdam -Nach Vorwürfen gegen zwei Erzieherinnen einer Potsdamer Kita, Kinder eingesperrt zu haben, lässt der Träger den Verdacht untersuchen. „Wir sind mitten in der Klärung“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Hoffbauer-Stiftung, Frank Hohn, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die kirchliche Stiftung betreibt die Kita, in der die Vorwürfe zu personellen Konsequenzen führten. Zuvor berichteten mehrere Medien darüber.