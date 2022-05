Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen und Ganztagsschulen am Mittwoch zu bundesweiten Streiks auf. Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen, Sozialassistenten und andere Berufsgruppen im kommunalen Bereich sollen ihre Arbeit niederlegen.

Hintergrund sind Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die im März in zweiter Runde ohne Ergebnis blieben. Vor der dritten Runde am 16. und 17. Mai in Potsdam will Verdi den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen.

Bereits am Montag streikten Beschäftigte in der Sozialarbeit, am Donnerstag ist ein Streik der Beschäftigten in der Behindertenhilfe geplant. Schon Anfang März gab es am Weltfrauentag in Kitas und sozialen Diensten bundesweite Warnstreiks. In den Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit.