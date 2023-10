Die Gewerkschaften Verdi und GEW rufen Berliner Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst am Donnerstag zum ganztägigen Streik auf. Betroffen sind unter anderem Sozialarbeiter in Schulen und Erzieher in landeseigenen Kitas, wie der Sprecher von Verdi, Kalle Kunkel, auf Anfrage mitteilte. Erwartet werden demnach mehrere Tausend Streikende. Es komme zu Kitaschließungen, sagte der Sprecher.

Die Gewerkschaften wollen mit dem Streik in den laufenden Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) für Druck sorgen. Sie fordern höhere Gehälter, so etwa die Erhöhung der Tabellenentgelte um mindestens 10,5 Prozent, wie sie auf ihrer Webseite schreiben. Verhandelt wird bereits seit dem 26. Oktober 2023.