Ermittler sind in Razzien gegen Mitglieder mehrerer Telegram-Chatgruppen radikaler Corona-Kritiker vorgegangen. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen zwölf Männer und Frauen, die eine „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ und weitere Straftaten geplant haben sollen. Das teilte Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer am Donnerstag mit. So wollten Mitglieder einer Chatgruppe in einer Aktion namens „Klabautermann“ den Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführen. Fünf Menschen wurden festgenommen.

Demnach planten die Verdächtigen außerdem Anschläge auf Umspannwerke und Stromleitungen. Damit wollten sie wohl einen bundesweiten Stromausfall herbeiführen, „um bürgerkriegsähnliche Zustände zu verursachen“, wie es in der Mitteilung heißt. Die Ermittler vermuten, dass die Tatverdächtigen im Anschluss „das demokratische System in Deutschland stürzen und die Regierung übernehmen“ wollten.

270 Polizisten im Einsatz, 20 Durchsuchungsbeschlüsse

Die Beschuldigten gingen der Polizei ins Netz, nachdem sie ihnen eine Falle gestellt hatte. Verdeckt hätten ihnen die Ermittler Waffen, Minen und Schutzausrüstung im Wert von mehreren Zehntausend Euro angeboten. Zwei Kalaschnikows und fünf Pistolen sollten demnach diese Woche in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz übergeben werden. Bei dem Treffen sei ein Mann festgenommen worden. Am Mittwoch habe es laut Staatsanwaltschaft dann mehrere Hausdurchsuchungen gegeben, bei denen vier weitere Personen festgenommen wurden.

Ab dem Mittag durchsuchten Kräfte der Polizeien Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen 20 Objekte. Insgesamt waren drei Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie rund 270 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, darunter auch Spezialeinheiten.

Die zwölf Beschuldigten sind dem Bericht nach dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen. In verschiedenen Telegram-Gruppen, die etwa „Vereinte Patrioten“ und „Aktive Patrioten“ hießen, tauschten sie sich aus, um ihre Taten zu organisieren. Chatverläufe zeigen dem Bericht nach ein „krudes Weltbild zwischen Rechtsextremismus, Prepper-Ideologie und einer Ablehnung der Corona-Politik“.

Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehle

Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 55, 54, 50, 42, und 41 Jahren. Sie werden laut Staatsanwaltschaft der Reichsbürger-Szene zugeordnet. Die Maßnahmen am Mittwoch dauerten bis in den späten Nachmittag an. Die Einsatzkräfte stellten zudem Mobiltelefone, diverse Datenträger, Notebooks sowie zahlreiche schriftliche Unterlagen betreffend die Umsturzplanungen, gefälschte Impfpässe sowie gefälschte Testzertifikate sicher. Die kriminalistische Auswertung dieser Gegenstände, insbesondere die der Datenträger und Mobiltelefone, wird eine geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Die Staatsanwaltschaft: „Gegen die festgenommen Beschuldigten sind Haftbefehle beantragt worden. Sie sollen heute dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.“

Lauterbach lässt sich nicht beirren

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will sich von dem mutmaßlichen Entführungsplänen nicht einschüchtern lassen. „Manchen Covid-Leugnern geht es nicht um den Kampf gegen Impfungen oder Corona-Auflagen. Sie kämpfen gegen unsere demokratische Grundordnung“, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. „Damit werden sie aber keinen Erfolg haben. Ich lasse mich dadurch nicht beirren, sondern setze mich weiter für die gesamte Bevölkerung ein. Dieses Beispiel zeigt die Zerrissenheit unserer Gesellschaft. Diese Spaltung zu überwinden und Vertrauen zurückzugewinnen, bleibt Ziel meiner Politik.“ (mit dpa)