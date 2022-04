In der Amberbaumallee in Kladow ist eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, ist bereits Gas ausgetreten. Umliegende Häuser müssen im Umkreis von rund 200 Metern evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte rund 50 Anwohner aus umliegenden Häusern in Sicherheit bringen.

Update #Kladow

Rund 50 Anwohnende und 50 Angehörige der @bundeswehrInfo aus einer Kaserne mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Zur Betreuung war ein @BVG_Bus vor Ort.@NBB_DE konnte die havarierte Gasleitung abdichten.

Niemand wurde verletzt.

Auch Teile einer Kaserne waren demnach betroffen, die rund 50 dort stationierten Menschen konnten aber auf dem Gelände bleiben. Verletzt wurde laut Angaben der Feuerwehr niemand.

Die Gasleitung war dem Bericht zufolge gegen 8.30 Uhr bei Bauarbeiten auf der Amberbaumallee beschädigt worden. Der Gasaustritt wurde zunächst teilweise unter Kontrolle gebracht, das Leck an der Gasleitung sollte später ganz geschlossen werden. Die Anwohner der umliegenden Einfamilienhäuser kamen in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe unter oder wurden von der Feuerwehr betreut, wie es weiter hieß.